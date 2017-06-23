Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
17:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мост через Бузулук сдадут в Волгоградской области до конца года

23 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках рабочей поездки в Алексеевский район проинспектировал строительство моста через реку Бузулук и озеро Чиганак.

Напомним, что прежний мостовой переход через Бузулук был построен в 70-е годы прошлого столетия и к сегодняшнему дню уже не соответствует требованиям комфорта и безопасности. Решение о реконструкции моста было принято в 2015 году. К работам подрядчик приступил в 2016-ом.

На данный момент на объекте в полном объеме изготовлены и установлены свайные основания, возведены две береговые и пять промежуточных опор, смонтирован заливной короб, создано основание под ригель. Работы ведутся круглосуточном режиме. Мостовой переход протяженностью 500 метров планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года.

Добавим, что в ходе выездного совещания волгоградский губернатор ходе совещания на обратил внимание на необходимость создания перед мостом поста весового контроля. После того как откроется движение, трафик на воронежском направлении увеличится, а потому важно обеспечить контроль и безопасность дорог, считает Бочаров.

Также глава региона поставил задачи по дальнейшему развитию дорожного направления Урюпинск-Дубовский-Алексеевская. В ближайшее время будет объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству 18-километрового участка трассы, которая соединит Алексеевку и Урюпинск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Путин поручил подготовить переселение жителей вагон-городков
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
И. о. замглавы правительства Удмуртии арестован на два месяца
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь