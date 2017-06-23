Мост через Бузулук сдадут в Волгоградской области до конца года

Напомним, что прежний мостовой переход через Бузулук был построен в 70-е годы прошлого столетия и к сегодняшнему дню уже не соответствует требованиям комфорта и безопасности. Решение о реконструкции моста было принято в 2015 году. К работам подрядчик приступил в 2016-ом.

На данный момент на объекте в полном объеме изготовлены и установлены свайные основания, возведены две береговые и пять промежуточных опор, смонтирован заливной короб, создано основание под ригель. Работы ведутся круглосуточном режиме. Мостовой переход протяженностью 500 метров планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года.

Добавим, что в ходе выездного совещания волгоградский губернатор ходе совещания на обратил внимание на необходимость создания перед мостом поста весового контроля. После того как откроется движение, трафик на воронежском направлении увеличится, а потому важно обеспечить контроль и безопасность дорог, считает Бочаров.