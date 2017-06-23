Мэрия: В будущем мост Деревянный можно сделать разводным

Старый немецкий механизм сейчас демонтируют и передадут в один из музеев города. При этом ремонт предусматривает установку подобной конструкции в будущем, если в этом будет необходимость. Деревянный мост не разводился уже на протяжении 30 лет.

Летом 2016 года региональные власти потребовали от городских найти средства для замены старого, неработающего разводного механизма Деревянного моста на новый, но денег не нашли. В конце прошлого года музею «Фридландские ворота» передали разводные механизмы и элементы опор другого ремонтируемого моста — Высокого. По оценкам специалистов, чтобы мост получился разводным, необходимо 400 миллионов рублей.