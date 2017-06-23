Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
В чем секрет феноменальной популярности спиннеров
США объяснили отказ от наблюдательного полета над Россией
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
18:52 (мск), источник: Фонтанка

Петербург поставил рекорд по количеству аварий на сетях

ГАТИ за рабочую неделю с 16 по 22 июня выдала в полтора раза больше ордеров на аварийные работы, чем обычно. Больше всего «рвало» у ГУП «ТЭКа».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, среднестатистически в летнее время ресурсоснабжающие организации получают по 280 ордеров в неделю, однако в этот раз их было существенно больше — 413. Больше всего аварий было на сетях ГУП «ТЭКа» — они получили 118 ордеров. Немногим меньше, 112, запросила «Теплосеть Санкт-Петербурга». 73 ордера ГАТИ выдала ПАО «Ленэнерго» и 61 «Водоканалу».

«Значительное повышение показателя выдачи Инспекцией аварийных ордеров в летний сезон говорит об активной подготовке ресурсоснабжающими организациями инженерных коммуникаций к работе в отопительный период», — оптимистично настроены в ГАТИ.

Напомним, каждый год летом ГУП «ТЭК» и «Теплосети Санкт-Петербурга» проводят испытания на сетях, подавая в трубы горячую воду под большим давлением. Это необходимо, чтобы перед отопительным сезоном проверить их состояние.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Telеgram принял вызов
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Опубликованы фотографии сближения Су-27 с разведчиком RC-135
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
События недели в фотографиях
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь