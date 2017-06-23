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19:06 (мск), источник: УНИАН

Суд признал «Киевмлын» банкротом и начал процедуру ликвидации

Заседание суда для рассмотрения поданного ликвидатором отчета и ликвидационного баланса назначено на 12 июня 2018 года.

Источник: УНИАН

Хозяйственный суд Киева признал мукомольное предприятие «Киевмлын» банкротом и открыл ликвидационную процедуру на срок 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении суда от 13 июня 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно документу, ликвидатором предприятия суд назначил арбитражного управляющего Евгения Лахненко.

В постановлении суда сообщается, что заседание суда для рассмотрения поданного ликвидатором отчета и ликвидационного баланса назначено на 12 июня 2018 года.

Инициатором банкротства «Киевмлына» выступила компания «Аграфуд» — производитель продукции мукомольно-крупяной промышленности, которому мукомольное предприятие задолжало 8,7 миллиона гривень. Общие утвержденные требования кредиторов предприятия составляют 8,8 миллиона гривень.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), предприятие «Киевмлын» закончило 2015 год с убытком 4,5 миллиона гривень. Чистый доход предприятия в 2015 году сократился в 5,9 раза — до 55,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Компания «Киевмлын» производит муку для хлебозаводов и кондитерских предприятий Киева и других регионов Украины. Мощности предприятия составляют 1,3 тысячи тонн переработанного зерна в сутки для ежедневного производства около 100 тонн муки.

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