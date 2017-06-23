Совет ЕЭК изменил таможенные пошлины в отношении почти 500 товаров

«Совет ЕЭК принял решение об изменении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 472 позиций товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, — уточнили в пресс-службе. — Таким образом, будут учтены обязательства России, которые она взяла на себя при вступлении в ВТО».

Изменение пошлин касается товаров, включенных в перечень чувствительных. В это число вошли различные виды оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, некоторые типы авиационной техники, ткани, другие изделия легкой промышленности, рыба и морепродукты, ряд иных товаров. В частности, снижены пошлины на тихоокеанский лосось с 4,4% до 3%, на треску — с 6% до 5%, на печень и икру — с 6,6% до 5%, на спички — с 11 до 8,8%, на одежду и принадлежности к ней, включая перчатки, рукавицы и митенки, — с 9,2 до 6,5%, на розы — с 7 до 5%, на столовую и кухонную посуду, а также холодильники — с 13,6 до 12%. Кроме того, снизятся пошлины на яблоки, груши, айву, дрожжи, двери, окна, различные виды тканей, микроволновки и др.

Ранее, в мае текущего года, решением Коллегии ЕЭК были скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 491 позиции.