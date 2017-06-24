В Татарстане закрывается для движения автодорога Актаныш — Муслюмово
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе до 31 августа закрывается для движения транспорта автодорога Актаныш — Муслюмово, сообщает Миндортранс РТ.
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе до 31 августа закрывается для движения транспорта автодорога Актаныш — Муслюмово, сообщает Миндортранс РТ.
Закрытие дороги связано с проведением ремонтных работ.
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Старые Карамалы — Баюково, Актаныш — Муслюмово — Новые Усы — Новое Сафарово — Баюково.