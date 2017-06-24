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10:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане закрывается для движения автодорога Актаныш — Муслюмово

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе до 31 августа закрывается для движения транспорта автодорога Актаныш — Муслюмово, сообщает Миндортранс РТ.

Закрытие дороги связано с проведением ремонтных работ.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Старые Карамалы — Баюково, Актаныш — Муслюмово — Новые Усы — Новое Сафарово — Баюково.

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