Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с Плесецка со спутником МО РФ

«В пятницу, 23 июня, в 21:04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.1в” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — рассказали в министерстве.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом Минобороны РФ на борту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

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Блок выведения «Волга» уже успешно отделился от стартовавшей ракеты."Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 21:12 мск — штатно отделилась от второй ступени «Союза-2.1в», — сказали в Минобороны.

Блок «Волга» должен вывести спутник на расчетную орбиту в течение несколько часов, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, предстартовые операции и сам старт «Союза» «прошли в штатном режиме». «Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя», — добавили там.

Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Космические войска уже в третий раз запускают легкую ракету «Союз-2.1в», которая проходит на Плесецке летно-конструкторские испытания. Первый старт «Союз-2.1в» был успешно проведен в декабре 2013 года, второй — в декабре 2015 года.

Предыдущий пуск «Союза-2» с северного космодрома состоялся 25 мая этого года, на орбиту стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения, так же в интересах Минобороны.

Пуски «Союзов» с Плесецка

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В.