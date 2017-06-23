Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с Плесецка со спутником МО РФ
Блок выведения «Волга» уже успешно отделился от стартовавшей ракеты.
Блок выведения «Волга» уже успешно отделился от стартовавшей ракеты.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/.
«В пятницу, 23 июня, в 21:04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск
Блок выведения «Волга» уже успешно отделился от стартовавшей ракеты."Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 21:12 мск — штатно отделилась от второй ступени «Союза-2.1в», — сказали в Минобороны.
Блок «Волга» должен вывести спутник на расчетную орбиту в течение несколько часов, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, предстартовые операции и сам старт «Союза» «прошли в штатном режиме». «Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя», — добавили там.
Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками
Космические войска уже в третий раз запускают легкую ракету «Союз-2.1в», которая проходит на Плесецке
Предыдущий пуск «Союза-2» с северного космодрома состоялся 25 мая этого года, на орбиту стартовала
Пуски «Союзов» с Плесецка
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков
«Союз-2» пришел на смену