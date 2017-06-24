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09:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала план дорожного ремонта с 23 по 25 июня

Мэрия Воронежа опубликовала предполагаемый перечень работ на улично-дорожной сети с 23 по 25 июня.

Источник: РИА "Воронеж"

Рабочие займутся устройством парковочных карманов, асфальтобетонного покрытия на съездах, поднятием горловин колодцев, фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

Работы пройдут по 11 адресам. В перечень вошли:

— Ленинский проспект: устройство парковочных карманов; устройство съездов; устройство асфальтобетонного покрытия на съездах.

— проспект Труда: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Текстильщиков до Московского проспекта); устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы 9 Января до улицы Солнечная).

— улица 45-й Стрелковой дивизии: устройство асфальтобетонного покрытия (от Московского проспекта до улицы Солнечная); фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Антонова-Овсеенко до гормолзавода).

— улица 60-й Армии: поднятие горловин колодцев; подготовительные работы под устройство асфальтобетонного покрытия.

— улица Владимира Невского: устройство асфальтобетонного покрытия (от храма Ксении Петербургской до ТЦ «Московский проспект»).

— улица Волгоградская: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Димитрова до переулка Отличников).

— улица Ворошилова: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы 20 лет Октября до мехзавода);.

— улица Дорожная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона (от ЖБИ-2 до железнодорожного переезда).

— улица Маршала Жукова: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от Бульвара Победы до храма Ксении Петербургской).

— улица Машиностроителей: фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона (от улицы 9 Января до улицы Солнечная).

— улица Солнечная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Сотрудники администрации заранее извинились за неудобства и попросили автовладельцев не парковать машины в ремонтных зонах. В мэрии предупредили, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

Контекст

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже и области отремонтируют 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.

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