Мэрия Воронежа опубликовала план дорожного ремонта с 23 по 25 июня
Мэрия Воронежа опубликовала предполагаемый перечень работ на
Мэрия Воронежа опубликовала предполагаемый перечень работ на
Рабочие займутся устройством парковочных карманов, асфальтобетонного покрытия на съездах, поднятием горловин колодцев, фрезерованием асфальтобетонного покрытия.
Работы пройдут по 11 адресам. В перечень вошли:
— Ленинский проспект: устройство парковочных карманов; устройство съездов; устройство асфальтобетонного покрытия на съездах.
— проспект Труда: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Текстильщиков до Московского проспекта); устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы 9 Января до улицы Солнечная).
— улица 45-й Стрелковой дивизии: устройство асфальтобетонного покрытия (от Московского проспекта до улицы Солнечная); фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы
— улица 60-й Армии: поднятие горловин колодцев; подготовительные работы под устройство асфальтобетонного покрытия.
— улица Владимира Невского: устройство асфальтобетонного покрытия (от храма Ксении Петербургской до ТЦ «Московский проспект»).
— улица Волгоградская: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Димитрова до переулка Отличников).
— улица Ворошилова: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы 20 лет Октября до мехзавода);.
— улица Дорожная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона (от ЖБИ-2 до железнодорожного переезда).
— улица Маршала Жукова: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от Бульвара Победы до храма Ксении Петербургской).
— улица Машиностроителей: фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона (от улицы 9 Января до улицы Солнечная).
— улица Солнечная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Сотрудники администрации заранее извинились за неудобства и попросили автовладельцев не парковать машины в ремонтных зонах. В мэрии предупредили, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.
Контекст
В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже и области отремонтируют 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.
Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.