В Озерске местные власти приступили к ремонту дороги после вмешательства прокуратуры

Прокуратура района совместно с сотрудниками ГИБДД выявила, что автомобильная дорога на улице Некрасова районного центра не соответствует нормативным требованиям и нуждается в ремонте, поскольку участок дороги имеет множественные ямы и выбоины.

Поскольку содержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающим безопасность дорожного движения, является прямой обязанностью муниципалитета, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Озерского городского округа привести дорожное покрытие на указанной улице в соответствие с требованиями государственного стандарта.

После вмешательства прокуратуры городская администрация приступила к ремонту дороги.