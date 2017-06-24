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16:48 (мск), источник: Новый Калининград

В Озерске местные власти приступили к ремонту дороги после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры местные власти приступили к ремонту одной из основных улиц Озерска. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

Источник: Новый Калининград

Прокуратура района совместно с сотрудниками ГИБДД выявила, что автомобильная дорога на улице Некрасова районного центра не соответствует нормативным требованиям и нуждается в ремонте, поскольку участок дороги имеет множественные ямы и выбоины.

Поскольку содержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающим безопасность дорожного движения, является прямой обязанностью муниципалитета, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Озерского городского округа привести дорожное покрытие на указанной улице в соответствие с требованиями государственного стандарта.

После вмешательства прокуратуры городская администрация приступила к ремонту дороги.

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