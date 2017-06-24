Спутник Минобороны РФ выведен на целевую орбиту

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчетное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 по московскому времени принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил», — сказали в министерстве.

Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально, отметили в Минобороны РФ.

«После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2519», — уточнили в пресс-службе министерства.

«Союз-2.1в» с аппаратом Минобороны на борту стартовал сегодня с Плесецка в 21:04 по Москве, с пусковой установки № 4 площадки № 43. Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. В 21:12 по Москве от ракеты отделился блок «Волга», продолживший выведение спутника на орбиту.

Это второй запуск ракеты серии «Союз-2» с Плесецка с начала года — 25 мая «Союз-2.1б» вывел на орбиту с северного космодрома другой космический аппарат военного назначения.