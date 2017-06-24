Торговля Казахстана с ЕАЭС оживает

За первые 4 месяца года совокупный товарооборот Казахстана в содружестве превысил 5 млрд долларов, что на 40% больше объема за такой же период прошлого года. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

При этом наша республика в торговле в ЕАЭС остается нетто-импортером, объем ввоза в текущем году в 2,2 раза превышает стоимость экспорта.

Экспорт казахстанских товаров в ЕАЭС за год вырос на 38% и составил 1,6 млрд долларов за январь-апрель 2017 года. Импорт за 4 месяца текущего года составил 3,5 млрд долларов, или на 41% больше уровня годом ранее.

Существенное увеличение экспорта и импорта обусловила резкая активизация торговли Казахстана с Россией.

За январь-апрель текущего года экспорт в Россию сложился в сумме 1,4 млрд долларов, или на 373 млн долларов (+35%) больше, чем было продано за 4 месяца прошлого года. Импорт российских товаров за год вырос еще сильнее — на 912,4 млн (+39%) и составил 3,3 млрд долларов.

Второй крупнейший партнер Казахстана в ЕАЭС — Кыргызстан, хотя объем товарооборота с КР значительно отстает от показателей торговли с РФ. При этом наша республика больше продает в Кыргызстан своих товаров, чем покупает.

Экспорт товаров из Казахстана в Кыргызстан за год вырос на 36,6 млн, или на 39%, до 130,1 млн долларов. Импорт за январь-апрель 2017 года составил всего 70,4 млн, что в 3,6 раза больше объемов год назад.

Основа торговли Казахстана в ЕАЭС — сырьевой экспорт, а также продажа полуфабрикатов.

Наиболее сильно в этом году в ЕАЭС вырос спрос на казахстанский плоский прокат из железа — экспортировано данного товара за 4 месяца на сумму 330 млн долларов, что на 217 млн долларов, или в 3 раза больше суммы продаж год назад.

Также активно Казахстан в этом году продает железные руды и концентраты — объем экспорта за год вырос на 61 млн долларов, или на 56%; и уголь — продажи в ЕАЭС выросли на 52,3 млн долларов, или в 2 раза.

В списке импортируемых в Казахстан из стран ЕАЭС товаров самый большой прирост ввоза в текущем году был зафиксирован по нефти и нефтепродуктам, полученные из битуминозных пород (кроме сырых). За 4 месяца такой нефти и нефтепродуктов в РК было завезено на сумму на 128,3 млн долларов, или на 82% больше, чем год назад.

Существенно увеличился также импорт автомобильного бензина — на 69,2 млн долларов, или на 64% больше. В этом году в странах ЕАЭС было куплено плоского проката из железа на 54,1 млн долларов, или в 2,7 раза больше, чем год назад.