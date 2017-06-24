МС-21 завершил первый этап летных испытаний в Иркутске

Опытный самолет МС-21−300 завершил первый этап заводских доводочных испытаний очередным полетом накануне, 23 июня. Сейчас параллельно начинается подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«На этом этапе, в соответствии с программой испытаний, были исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси;определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей;испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле; проверена работоспособность самолетных систем, в том числе работа в полете аварийной турбонасосной установки», — отметили в пресс-службе.

Конструкторы инженерного центра ПАО «Корпорация «Иркут» и специалисты летно-испытательного подразделения ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» ведут обработку полученной информации.

Напомним, МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси.