Оптовая торговля в Приморье набирает обороты

При этом в оптовом обороте большее участие приняла сфера малого бизнеса, обойдя долю средних и крупных предприятий на 69%.

По данным Приморскстата, крупными и средними организациями с начала года реализовано: 660 тысяч тонн топочного мазута, 383 тысячи тонн дизельного топлива, 83 тысячи тонн рыбы и рыбной переработки, 14 тысяч тонн сахара, 12 тысяч тонн муки, 7 тысяч тонн растительного масла, а также 3 тысячи тонн и 2391 тонн кондитерских изделий и молока соответственно.

Для учета в этих данных организация не должна была относиться к малому предпринимательству, иметь среднюю численность работников больше 15 человек и основным видом экономической деятельности иметь оптовую торговлю.

Альберт Тихомиров.