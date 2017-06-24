Позвони мне, позвони… Для общения с инвесторами в Крыму налаживают спецсвязь

В частности, Сергей Аксёнов посоветовал обратить внимание на профессиональный уровень сотрудников, которые общаются с потенциальными инвесторами. И вот первый шаг к решению поставленной задачи: для общения с инвесторами в Крыму закупили новую аппаратуру.

— Прежде всего, нам нужно было повысить качество сервисного обслуживания инвесторов, которые приходят в Республику Крым. Для этих целей мы провели тренинги всех работников Корпорации, которые общаются с инвесторами. Описали сценарий встречи, пребывания на территории Республики Крым с посещением Министерства экономического развития Республики Крым и вице-премьера, который курирует экономический блок. В настоящее время мы купили современную телефонную станцию, чтобы была исключена ситуация, когда инвесторы не могут с нами связаться. Сейчас описываем сценарий телефонных переговоров с инвесторами, — заявил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников на встрече с главой республики.

По словам министра, новое оборудование позволит учитывать и записывать все разговоры.

— Введена еженедельная отчётность Корпорации по результатам предыдущей недели перед Министерством экономического развития Республики Крым по звонкам и по тем инвесторам, которых они принимали в течение недели с разбором ситуаций, которые возникают у инвесторов при общении в Корпорации, — цитирует Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым Андрея Мельникова.

Кроме того, в ведомстве начали модернизацию своего официального сайта. В частности, перевели его на несколько языков.

— Мы выделили на сайте специальную группу менеджеров, которые работают исключительно по контактам с инвесторами. На сайт выложены их персональные данные, фотографии, мобильные телефоны, чтобы инвестор мог сам выбрать к кому может обратиться, — озвучил наработки глава Минэкономразвития РК.