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12:07 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге предложили запретить продажу алкоголя навынос в круглосуточных кафе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Законодательное собрание Санкт-Петербурга предлагает запретить продажу в ночное время алкоголя навынос в точках, маскирующихся под круглосуточные кафе и бары, сообщила пресс-служба парламентского комитета по законодательству.

«Сейчас уже не осталось торговой точки, где бы не продавали алкоголь. Особенно вопросы вызывают магазины “24 часа”, которые продают алкоголь под видом баров и рюмочных. Хитрые предприниматели выискивают лазейки в законодательстве, откупоривают бутылку и отдают ее на вынос. С точки зрения закона, к ним не придерешься: тара, в которой продается алкоголь, открыта. Но на деле выходит, что это обычный магазин, где в ночное время можно купить навынос абсолютно любой спиртной напиток», — отмечает автор инициативы Денис Четырбок.

Предлагается запретить в Петербурге продажу алкоголя в ночное время в пунктах общественного питания в потребительской таре и упаковке, включая банки, бутылки и стаканчики. Четырбок подчеркнул, что горожане часто жалуются депутатам на круглосуточные точки продажи спиртного, которые привлекают нежелательный контингент.

Инициатива была одобрена в минувшую пятницу на заседании комитета по законодательству. Проект закона поддержали единогласно. Ему предстоит рассмотрение на пленарной сессии.

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