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14:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водители в Волгограде должны быть внимательней из-за ремонта на 11 дорогах

Комплексное восстановление дорожного полотна на улице Елецкой протяженностью почти 2,3 километра идет полным ходом. Дорожники просят автомобилистов внимательнее передвигаться по Елецкой и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

На большей части улицы Елецкой уложен выравнивающий слой покрытия, асфальтирование проводится в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта, сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области. ​Здесь восстанавливают дорогу с удалением деформированного покрытия и устройством двух новых слоев асфальтобетона.

Площадь обновленного покрытия магистрали в границах улиц Огарева и Азизбекова составит около 28 тысяч квадратных метров. С конца мая, когда были начаты работы, выполнено фрезерование изношенного асфальта и подготовлено основание, произошла замена бортового камня и устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. После выравнивающего слоя на всем протяжении участка укладывают еще один — верхний — слой из щебеночно-мастичного асфальта с высокопрочным щебнем.

Обновление дорожной сети в Волгограде связано с некоторыми ограничениями и на других улицах. На участке набережной имени 62-й Армии со стороны улицы 7-й Гвардейской введено реверсивное движение, местами сужена проезжая часть на улице Краснополняской и 3-й Продольной магистрали.

Внимательней надо быть при движении и на улице Краснознаменской и Кубинской, где над уровнем выравнивающего слоя асфальта пока возвышаются восстановленные горловины колодцев.

На улицах Володарского и Азизбекова после ремонта возобновилось свободное движение автотранспорта. В скором времени на этих объектах будут отобраны пробы асфальтобетона для лабораторных испытаний и проверки качества покрытия, а позже — нанесена разметка.

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