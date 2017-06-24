Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Любовь облегчает боль
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12:35 (мск), источник: РИА Новости

АФК «Система» рассчитывает на диалог с «Роснефтью» по мировому соглашению

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. АФК «Система» рассчитывает на диалог с «Роснефтью» по внесудебному урегулированию спора, заявил глава АФК Михаил Шамолин на годовом собрании акционеров.

Источник: РИА Новости

«По мировому соглашению (с “Роснефтью” — ред.): я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Негативный (исход дела с “Роснефтью” — ред.) не рассматриваем, позитивный сценарий: мы должны вернуться на прежний уровень (стоимости акций — ред.) и рассчитываем на дальнейший рост», — отметил Шамолин.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля «Система» нанесла «Башнефти» при реорганизации.

В четверг официальный представитель АФК Сергей Копытов сообщил РИА Новости, что компания предложила «Роснефти» механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что проверит легитимность предложений АФК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»
Эксперт: Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь