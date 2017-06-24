АФК «Система» рассчитывает на диалог с «Роснефтью» по мировому соглашению

«По мировому соглашению (с “Роснефтью” — ред.): я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Негативный (исход дела с “Роснефтью” — ред.) не рассматриваем, позитивный сценарий: мы должны вернуться на прежний уровень (стоимости акций — ред.) и рассчитываем на дальнейший рост», — отметил Шамолин.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля «Система» нанесла «Башнефти» при реорганизации.

В четверг официальный представитель АФК Сергей Копытов сообщил РИА Новости, что компания предложила «Роснефти» механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что проверит легитимность предложений АФК.