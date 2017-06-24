В Новороссийске задержали 38 тонн индийского арахиса с плесенью
Инспекторы Россельхознадзора по Краснодарскому краю в новороссийском порту выявили 38 тонн арахиса из Индии, зараженного плесенью.
Инспекторы Россельхознадзора по Краснодарскому краю в новороссийском порту выявили 38 тонн арахиса из Индии, зараженного плесенью.
Проба от данной партии арахиса с целью контроля безопасности и качества была направлена на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
«В результате проведенной лабораторной экспертизы, получены следующие результаты: показатель плесени составил 2*103 КОЕ/г при норме не более 1*103 КОЕ/г. Превышение предельной нормы данного показателя в два раза делает арахис опасным для использования в пищу», — сообщили в
Ввоз опасного арахиса в Россию был запрещен.