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17:45 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске задержали 38 тонн индийского арахиса с плесенью

Инспекторы Россельхознадзора по Краснодарскому краю в новороссийском порту выявили 38 тонн арахиса из Индии, зараженного плесенью.

Проба от данной партии арахиса с целью контроля безопасности и качества была направлена на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

«В результате проведенной лабораторной экспертизы, получены следующие результаты: показатель плесени составил 2*103 КОЕ/г при норме не более 1*103 КОЕ/г. Превышение предельной нормы данного показателя в два раза делает арахис опасным для использования в пищу», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Ввоз опасного арахиса в Россию был запрещен.

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