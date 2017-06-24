Алиханов: Более 60% проверок предпринимателей заканчиваются ничем

— Эффективность надзорной деятельности необходимо повышать. Уже озвучивалась информация, что 63% проверок предпринимателей вообще ничем не заканчиваются. Никакого результата, ни нарушений — ничего. Это потраченное время контролёров и проверяемых, — посетовал врио губернатора.
Повысить эффективность проводимых проверок власти рассчитывают за счёт их сокращения. С 1 июля все внеплановые мероприятия в отношении бизнесменов со стороны контролирующих органов должны быть согласованы главой региона. Достичь результатов врио губернатора пообещал к концу года.
Проект документа, который должен усовершенствовать надзорную деятельность в области, разработало министерство регионального контроля под руководством Елены Серой. Ведомство создали в октябре 2016 года. Оно объединило контрольно-ревизионную службу, жилищную инспекцию и государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора области.