Алиханов: Более 60% проверок предпринимателей заканчиваются ничем

— Эффективность надзорной деятельности необходимо повышать. Уже озвучивалась информация, что 63% проверок предпринимателей вообще ничем не заканчиваются. Никакого результата, ни нарушений — ничего. Это потраченное время контролёров и проверяемых, — посетовал врио губернатора.

Повысить эффективность проводимых проверок власти рассчитывают за счёт их сокращения. С 1 июля все внеплановые мероприятия в отношении бизнесменов со стороны контролирующих органов должны быть согласованы главой региона. Достичь результатов врио губернатора пообещал к концу года.