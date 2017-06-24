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17:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Более 60% проверок предпринимателей заканчиваются ничем

К концу года правительство рассчитывает существенно повысить эффективность проверок бизнесменов со стороны контролирующих органов. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов в пятницу, 23 июня.

Источник: Калининград.Ru

— Эффективность надзорной деятельности необходимо повышать. Уже озвучивалась информация, что 63% проверок предпринимателей вообще ничем не заканчиваются. Никакого результата, ни нарушений — ничего. Это потраченное время контролёров и проверяемых, — посетовал врио губернатора.

Повысить эффективность проводимых проверок власти рассчитывают за счёт их сокращения. С 1 июля все внеплановые мероприятия в отношении бизнесменов со стороны контролирующих органов должны быть согласованы главой региона. Достичь результатов врио губернатора пообещал к концу года.

Проект документа, который должен усовершенствовать надзорную деятельность в области, разработало министерство регионального контроля под руководством Елены Серой. Ведомство создали в октябре 2016 года. Оно объединило контрольно-ревизионную службу, жилищную инспекцию и государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора области.

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