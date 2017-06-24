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16:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске завершается ремонт на четырёх объектах дорожной сети

В Красноярске дорожные работы идут более чем на 20 объектах. На четырёх они близки к завершению.

Источник: Аргументы и факты

В частности, на Вейнбаума от Брянской до Коммунального моста, на Игарской от Брянской до Шахтёров, на Алексеева от Шахтеров до Авиаторов, и на Маерчака от Свободного до Калинина.

В 2017 году на дорожные работы в Красноярске выделено 1,7 миллиарда рублей. Ремонт запланирован на 47 объектах. Чтобы не парализовать дорожное движение и равномерно распределить нагрузку, работы были разбиты на 13 этапов. Каждые 10 дней подрядчики выходят на 5−10 новых улиц.

На прошедшей неделе дорожники приступили к работе на Коммунальном мосту, в переулке Медицинском, на улицах Дубровинского и Лесопильщиков.

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