В Красноярске завершается ремонт на четырёх объектах дорожной сети

В частности, на Вейнбаума от Брянской до Коммунального моста, на Игарской от Брянской до Шахтёров, на Алексеева от Шахтеров до Авиаторов, и на Маерчака от Свободного до Калинина.

В 2017 году на дорожные работы в Красноярске выделено 1,7 миллиарда рублей. Ремонт запланирован на 47 объектах. Чтобы не парализовать дорожное движение и равномерно распределить нагрузку, работы были разбиты на 13 этапов. Каждые 10 дней подрядчики выходят на 5−10 новых улиц.

На прошедшей неделе дорожники приступили к работе на Коммунальном мосту, в переулке Медицинском, на улицах Дубровинского и Лесопильщиков.