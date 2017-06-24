Мэр Сочи: Часть курортного сбора пойдёт на содержание Олимпийского парка

Он отметил, что инфраструктура, оставшаяся в городе после Олимпийских игр, требует серьёзных затрат на содержание. Собственные доходы города составляют около 7 млрд рублей, а консолидированный бюджет — 11. По словам мэра, этих средстве недостаточно.

«Надо признаться, что и Олимпийский парк, и часть новых зимних курортов содержатся буквально субботниками, и сегодня вал жалоб идет, что сотрудники бюджетной сферы все принимают участие в том, чтобы субботниками содержать инфраструктуру города», — цитирует Пахомова «Интерфакс».

Только на обслуживание городской системы безопасности, которая включает в себя работу 3500 камер видеонаблюдения, уходит около 150 млн рублей. Новый сбор поможет развивать городскую и курортную инфраструктуру, проводить на высоком уровне многие мероприятия, которые ежегодно проходят в Сочи. По словам мэра, поступающие сейчас налоги идут на «жизнеобеспечение горожан».