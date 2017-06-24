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22:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области растут госдолг и собираемость налогов, зато доходы падают

Комитет финансов Волгоградской области опубликовал анализ исполнения областного бюджета на 1 июня 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает ВДТВ.

Выяснилось, что с начала года доходы сократились на 9,0%, это 2 766,4 млн рублей в абсолютных цифрах, составив 28 075,9 млн руб.

Уменьшилось в области поступление налоговых и неналоговых доходов на 16,2% (- 3 855,4 млн руб.). Это 19 982,5 млн руб.

Упало поступление налога на прибыль на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, объем которого составил 7 625,9 млн руб.

Несмотря на существенное сокращение доходов региона, налог на доходы физических лиц увеличился на 2,1% (133,6 млн руб.), составив 6 миллиардов 519,1 млн рублей.

Упали акцизы на 9,1% (291,7 млн руб.), составив 2 906,6 млн руб.

Налог на имущество организаций вырос на 9,6% относительно соответствующего периода 2016 года, составив 3 652,1 млн руб.

Доходы от других налогов поступили в сумме 2 417,1 млн руб., увеличившись на 14,9% (312,6 млн руб.).

Более, чем на 200% упали неналоговые доходы, сократившись на 3 миллиарда 603 миллиона 700 тысяч рублей, уйдя в минус на 3 миллиарда 138 миллионов 300 тысяч рублей.

Расходы на выплату зарплаты из областного бюджета и начисления на нее выросли на 1,7% или 95,8 млн. руб. И составили 5 805,5 млн рублей. Доля заработной платы в общем объеме расходов из бюджета составила 17,9% (против 17,7% в аналогичном периоде 2016 года).

Расходы инвестиционного характера на 01 июня составили 1 452,1 млн руб., с удельным весом 4,5% против 3,2% в аналогичном периоде 2016 года. Дефицит инвестиций составил — 4 423,5 млн руб.1 млн руб., погашение кредитных долгов составило 6 790,0 млн руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июня 2017 года составляет 356,8 миллионов. С начала года она увеличилась на 204,9 млн рублей.

Государственный долг региона составляет 53 миллиарда 266 миллионов 300 тысяч рублей. С начала года он уменьшился на 0,27% или 142,9 миллиона рублей.

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