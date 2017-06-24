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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС

В Грузии на реке Аджарисцкали завершено строительство гидроэлектростанции Шуахеви мощностью 187 мегаватт. Это крупнейшая ГЭС, построенная за годы независимости государства, сообщает «Интерфакс».

«Нашей важнейшей задачей является замена импортируемых в страну энергетических ресурсов производством собственной электроэнергии», — заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили на церемонии, приуроченной к завершению работ.

Глава правительства отметил, что иностранными инвесторами в строительство ГЭС было вложено 416 миллионов долларов.

В финансировании проекта поучаствовали структуры Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, а также Азиатский банк развития. Строительством объекта занималась компания Adjaristsqali Georgia, учрежденная индийской Tata Power и норвежской Clean Energy Invest.

Помимо Шуахеви на реке Аджарисцкали планируется построить еще две ГЭС — Коромхети и Хертвиси. Суммарная мощность трех станций должна составить 400 мегаватт, а общая стоимость проекта оценивается в 700 миллионов долларов. Согласно договору между Тбилиси и международными инвесторами, вырабатываемая ГЭС электроэнергия зимой будет реализовываться на внутреннем рынке, а летом — экспортироваться. Одним из основных покупателей является соседняя Турция.

Грузия получила независимость от СССР в апреле 1991 года.

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