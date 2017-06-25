В Германии напечатали купюры номиналом в ноль евро

Издание отмечает, что купюра, разрешение на выпуск которой дал Европейский центральный банк, является сувенирной продукцией, так как на нее нельзя ничего приобрести, однако она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.