Фермерам Красноярского края выдадут гранты до 30 млн рублей
Прием заявок будет осуществляться до 20 июля 2017 года.
Прием заявок будет осуществляться до 20 июля 2017 года.
В Красноярском крае стартовала заявочная кампания на соискание фермерских грантов. Об этом сообщает
Максимальный грант на развитие семейной животноводческой фермы по направлению «разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления» может составить до 30 млн руб. Участники должны разработать
Все нормативные правовые акты, на которые необходимо опираться при разработке
Добавим, в прошлом году на поддержку семейных ферм выделялось более 90 млн рублей — 54 млн руб. из федерального бюджета и 37 млн руб. из краевого. Помощь получили 10 глав