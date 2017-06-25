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09:28 (мск), источник: УНИАН

Украина и Польша реализуют несколько инфраструктурных проектов в Карпатском регионе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с маршалком польского Сейма Мареком Кухцинським перспективы реализации нескольких инфраструктурных проектов.

Источник: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата Совета, встреча спикеров состоялась в Трускавце Львовской области в рамках форума местного развития.

Парубий с Кухцинським обсуждали проект международного транспортного коридора Via Carpatia.

«Собственно договорились, чтобы польская и украинская сторона синхронно могли сотрудничать в этом проекте, и каждый из национальных правительств мог выделять средства на его реализацию», — сказал Парубий.

Он напомнил, что в изменениях в госбюджет правительство предложило предусмотреть средства на ветку от Львова до Винницы и Одессы, которая должна сочетаться с базовой веткой Via Carpatia идущей с юга на север.

«Договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы дать пример более тесного сотрудничества. Наши планы заключаются в том, чтобы в общей стратегии развития Карпатского региона и максимально привлечь средства ЕС — в этом есть огромный интерес и Украины, и нашего региона», — подчеркнул председатель Верховной Рады.

В свою очередь Кухцинський подчеркнул важность расширения сотрудничества между Украиной и Польшей в различных сферах.

«Мы сотрудничаем в рамках всей Европы. Надо поощрять парламенты к более тесным формам сотрудничества, не только на уровне саммитов», — сказал он.

Кухцинський предложил несколько направлений взаимодействия, в частности относительно пересечения границ.

«Несмотря на то, что безвиз действует уже несколько дней, чувствуется отсутствие достаточного количества пунктов пропуска на границах», — отметил он.

Также, по словам Кухцинського, инфраструктура Карпатского региона нуждается в развитии. Он предложил объехать границы с участием руководителей государств, провести встречи и обсудить вопросы инфраструктуры, безопасности, миграции, границ и тому подобное.

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