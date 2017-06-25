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11:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Торговлю под открытым небом пресекли в Приморье

В Приморье полицейские пресекли придорожную торговлю водными биоресурсами, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В Партизанском районе участниками рейда по соблюдению требований законодательства при торговле водными биоресурсами выявлены факты реализации водных биоресурсов без необходимых сопроводительных документов.

На трассе в районе поселка Волчанец и села Голубовка осуществлялась незаконная придорожная торговля крабом. Товар продавали прямо на дороге под открытым небом, не соблюдая температурный режим хранения морепродуктов.

Составлены протоколы об административном правонарушении.

24 кг биоресурсов изъято сотрудниками полиции в ходе рейда. Административные протоколы переданы в суд.

Ирина Петрова.

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