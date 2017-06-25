Торговлю под открытым небом пресекли в Приморье

В Партизанском районе участниками рейда по соблюдению требований законодательства при торговле водными биоресурсами выявлены факты реализации водных биоресурсов без необходимых сопроводительных документов.

На трассе в районе поселка Волчанец и села Голубовка осуществлялась незаконная придорожная торговля крабом. Товар продавали прямо на дороге под открытым небом, не соблюдая температурный режим хранения морепродуктов.

Составлены протоколы об административном правонарушении.

24 кг биоресурсов изъято сотрудниками полиции в ходе рейда. Административные протоколы переданы в суд.

Ирина Петрова.