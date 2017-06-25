Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июля

В частности, вырастут цены на продукцию Гродненской табачной фабрики Неман. Сигареты Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure) будут стоить по 1,9 рубля, Luckies (Red, Silver, Blue) — 2,75 рубля, Kent HD (Navy Blue, Blue, Silver) — 2,8 рубля, Vogue (Bleue, Lilas, Menthe) — 3,1 рубля.

Изменения в цене коснутся и сигарет предприятия Табак-инвест. Так, LD (Red, Blue, Club Lounge) подорожает на 10 копеек. Цены на сигареты Monte Carlo (Red и Blue) также вырастут на 10 копеек, на Monte Carlo Evolution (Blue и Silver) — на 5 копеек. Кроме того, 10 копеек в цене прибавят и сигареты Winston (Classic, Blue, Silver, ХStyle Dual Taste, Super Slims Blue, Super Slims Silver и другие).

Станут дороже на 10 копеек и импортные сигареты Dunhill (Blue и Gold).