Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июля
Некоторые виды табачных изделий подорожают в Беларуси с 1 июля, проинформировали в
Некоторые виды табачных изделий подорожают в Беларуси с 1 июля, проинформировали в
В частности, вырастут цены на продукцию Гродненской табачной фабрики Неман. Сигареты Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure) будут стоить по 1,9 рубля, Luckies (Red, Silver, Blue) — 2,75 рубля, Kent HD (Navy Blue, Blue, Silver) — 2,8 рубля, Vogue (Bleue, Lilas, Menthe) — 3,1 рубля.
Изменения в цене коснутся и сигарет предприятия
Станут дороже на 10 копеек и импортные сигареты Dunhill (Blue и Gold).