Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Недовольный промокший Медведев стал объектом шуток
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20:21 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg узнало о планах Трампа добиться «доминирования» США в энергетике

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США намерен объявить «неделю энергетики» и призвать к увеличению экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Источник: AP 2017

Как стало известно агентству, Трамп хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов. На будущей неделе президент также должен выступить в министерстве энергетики с речью, посвященной тому, как экспорт углеводородов из Соединенных Штатов увеличивает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками.

Видео
«Роснефть»: триллионы на развитие, новая стратегия и дивиденды

По мнению автора, «неделя энергетики», как и предыдущие мероприятия подобного рода, нацелена на привлечение внимания к внутренней политике американской администрации и, соответственно, на отвлечение от неприятных для Белого дома тем, включая расследование «российского вмешательства» в президентские выборы.

Администрация Трампа приступила к пересмотру многих существующих нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики, говорится в статье. По указанию президента органы исполнительной власти занялись устранением законодательных барьеров, препятствующих добыче энергоресурсов внутри страны.

Стремление Трампа к «господству» США в энергетике журналист называет «шагом вперед», так как долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» страны от иностранных поставщиков нефти и газа. Однако иронию ситуации автор видит в том, что некоторые шаги Белого дома могут лишь осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения.

По оценкам Управления по информации в области энергетики, которое является подразделением министерства энергетики США, в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, будут превышены рекордные показатели 1970 года, пишет Bloomberg.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Тиллерсон призвал страны Персидского залива к диалогу
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Захарова прокомментировала "отставку" Кисляка
Голикова: число живущих за чертой бедности сократилось
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь