Донецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки — СМИ
Донецкий металлургический завод (ДМЗ) остановил работу
Донецкий металлургический завод (ДМЗ) остановил работу
По его данным,
Отмечается, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. По данным источника,
Как сообщал УНИАН ранее, отмечается, что вопреки радужным прогнозам местной «власти», которая обещала быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет