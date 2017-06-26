Донецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки — СМИ

По его данным, из-за отсутствия солярки ДМЗ не работает уже неделю.

Отмечается, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. По данным источника, из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.