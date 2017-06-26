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08:17 (мск), источник: УНИАН

Донецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки — СМИ

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) остановил работу из-за отсутствия солярки. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источник на предприятии.

Источник: УНИАН

По его данным, из-за отсутствия солярки ДМЗ не работает уже неделю.

Отмечается, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. По данным источника, из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.

Как сообщал УНИАН ранее, отмечается, что вопреки радужным прогнозам местной «власти», которая обещала быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет де-факто «национализированных» предприятий, много производств закрывается.

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