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07:54 (мск), источник: БЕЛТА

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи

Компания SpaceX объявила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находится десять спутников связи.

Источник: БЕЛТА

Об этом сообщил ряд информагентств со ссылкой на официальные страницы компании в соцсетях.

Старт состоялся на космодроме Ванденберг в Калифорнии. Семейство средств связи Iridium NEXT должно заменить спутники предыдущего поколения.

Первая ступень многоразовой ракеты уже успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане спустя восемь минут после запуска.

Напомним, первая десятка объектов была запущена в космос в январе нынешнего года.

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