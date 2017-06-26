SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи
Компания SpaceX объявила об успешном запуске
Компания SpaceX объявила об успешном запуске
Об этом сообщил ряд информагентств со ссылкой на официальные страницы компании в соцсетях.
Старт состоялся на космодроме Ванденберг в Калифорнии. Семейство средств связи Iridium NEXT должно заменить спутники предыдущего поколения.
Первая ступень многоразовой ракеты уже успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане спустя восемь минут после запуска.
Напомним, первая десятка объектов была запущена в космос в январе нынешнего года.