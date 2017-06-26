Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов
Причиной стали цены на импортные овощи и фрукты.
Причиной стали цены на импортные овощи и фрукты.
С января по май минимальный набор продуктов питания в России подорожал почти на 10%, до более чем 4 тыс. руб. Резкое увеличение произошло в
На увеличение стоимости, по мнению отраслевых экспертов, повлияло существенное подорожание овощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80%. Однако продержится такая ситуация недолго: уже в июне на прилавках появится первый урожай с юга страны, а к сентябрю — по прогнозам производителей — цены на овощи могут упасть ниже себестоимости.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 руб и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, а с начала года — на 9,4%. Продуктовый минимум в столице в мае составил 4945 руб (увеличение с начала года составило 11,1%), в
В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования.
Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева отметила, что рост стоимости минимального набора продуктов в
За первые четыре месяца года стоимость продуктового минимума в России увеличилась на 5%, что было также обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже до 50%.
Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2−1,3 раза) и яблоки (на 7,5%). В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, а помидоры — на 11,5%. При этом наблюдалось и снижение цен на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% (на рис) до 3,8% (на гречневую крупу). Кроме того, на 2,5% подешевели отечественные сыры.
Из данных Единой межведомственной
Исполнительный директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков подчеркнул, что.
По мнению эксперта, это происходит потому, что в стране пока нет достаточного количества хранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.
— Май — пиковый месяц по всплеску цен, объемы импортной продукции достигают максимума.
Источник «Известий» в одной из торговых сетей сказал, что в последнем весеннем месяце на российском рынке был зафиксирован дефицит импортного картофеля из Египта, российские поставщики зарубежных корнеплодов существенно повысили закупочные цены. Также, по его словам, повысились закупочные цены на молоко и молочные продукты.
Как ранее писали «Известия», для стабилизации стоимости овощной продукции Минсельхоз планирует в ближайшие годы построить сеть