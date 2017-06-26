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00:51 (мск), источник: Известия

Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов

Причиной стали цены на импортные овощи и фрукты.

Источник: Известия

С января по май минимальный набор продуктов питания в России подорожал почти на 10%, до более чем 4 тыс. руб. Резкое увеличение произошло в апреле-мае — за первые четыре месяца 2017 года минимальный набор продуктов вырос в цене лишь на 5%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

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На увеличение стоимости, по мнению отраслевых экспертов, повлияло существенное подорожание овощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80%. Однако продержится такая ситуация недолго: уже в июне на прилавках появится первый урожай с юга страны, а к сентябрю — по прогнозам производителей — цены на овощи могут упасть ниже себестоимости.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 руб и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, а с начала года — на 9,4%. Продуктовый минимум в столице в мае составил 4945 руб (увеличение с начала года составило 11,1%), в Санкт-Петербурге — 4888 рубля (+ 9,8% с начала января). Это следует из данных Росстата, которые приведены в последнем выпуске доклада «Информация о социально-экономическом положении России». Между тем, инфляция за январь-май, по данным этого же ведомства, составила 1,7%.

В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования.

При расчете служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева отметила, что рост стоимости минимального набора продуктов в январе-мае связан, в первую очередь, с ростом цен на плодовоовощную продукцию в этот период.

За первые четыре месяца года стоимость продуктового минимума в России увеличилась на 5%, что было также обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже до 50%.

В мае 2017 года, подчеркивает Росстат в докладе, значительное влияние на рост потребительских цен по-прежнему оказывало удорожание плодоовощной продукции.
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Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2−1,3 раза) и яблоки (на 7,5%). В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, а помидоры — на 11,5%. При этом наблюдалось и снижение цен на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% (на рис) до 3,8% (на гречневую крупу). Кроме того, на 2,5% подешевели отечественные сыры.

Из данных Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), которая содержит информацию о средних ценах по России, следует, что с января по май самым значительным был рост цен на белокочанную капусту — на 83% до почти 34 руб за кг. Цена картофеля выросла на 79% до 37 руб за кг, стоимость лука поднялась на 74% до 39 руб за кг, а морковь подорожала на 42% до 38 руб за кг. Упали в цене огурцы — на 37% до почти 106 руб за кг, цена десятка яиц упала на 17% до почти 53 руб. Незначительно изменилась цена гороха и фасоли, охлажденных кур, муки, пшена, свинины и сельди.

Исполнительный директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков подчеркнул, что.

в этот период года в России традиционно наблюдается нехватка собственной овощной продукции — с января ее постепенно начинают импортировать, что и сказывается на ценах.

По мнению эксперта, это происходит потому, что в стране пока нет достаточного количества хранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.

— Май — пиковый месяц по всплеску цен, объемы импортной продукции достигают максимума.

Но уже с июня пойдут овощи с нашего юга, и к сентябрю мы будем наблюдать провал в ценах, продукция будет реализовываться на рынке ниже себестоимости.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей сказал, что в последнем весеннем месяце на российском рынке был зафиксирован дефицит импортного картофеля из Египта, российские поставщики зарубежных корнеплодов существенно повысили закупочные цены. Также, по его словам, повысились закупочные цены на молоко и молочные продукты.

Как ранее писали «Известия», для стабилизации стоимости овощной продукции Минсельхоз планирует в ближайшие годы построить сеть оптово-распределительных центров в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов.

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