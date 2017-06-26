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08:59 (мск), источник: Ipress.ua

Во Львове собираются построить IT-парк за $ 95 млн

В Львове 24 июня официально сообщили о запуске проекта Innovation District IT Park, который планируют реализовать в этом году.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщает AIN.

Созданный для сотрудников компаний IT-бизнеса, парк будет занимать целый квартал площадью 10 га. Инициировали проект Lviv IT Cluster, а главным разработчиком станет компания Galereja Centre (известная за строительством львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта — в Innovation District IT Park вложат $95 млн.

Эти средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров различной этажности (от 8 до 22 этажей), корпуса университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лабораторий, гостиницы, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры.

Отмечается, что первыми резидентами станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX. Квартал построят на пересечении улиц Стрыйской и Ивана Чмолы.

Напомним, Украина заняла 50 место среди 127 стран мира в ежегодном рейтинге инновационных экономик.

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