Во Львове собираются построить IT-парк за $ 95 млн
В Львове 24 июня официально сообщили о запуске проекта Innovation District IT Park, который планируют реализовать в этом году.
В Львове 24 июня официально сообщили о запуске проекта Innovation District IT Park, который планируют реализовать в этом году.
Об этом сообщает AIN.
Созданный для сотрудников компаний
Эти средства пойдут на строительство нескольких
Отмечается, что первыми резидентами станут компании SoftServe, Global Logic и
Напомним, Украина заняла 50 место среди 127 стран мира в ежегодном рейтинге инновационных экономик.