Примстат: В 2017 году в Приморье «хромает» экспорт
Основными контрагентами региона остаются Япония, Китай и Корея.
Основными контрагентами региона остаются Япония, Китай и Корея.
По данным дальневосточной таможни и госстатистики, внешнеторговый оборот по Приморскому краю за
Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (52% внешнеторгового оборота), Япония (15%) и Республика Корея (10%).
Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на минеральные продукты (44%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36%), древесину и изделия из нее (14%).
В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (42%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22%).
В
В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (97%), так и по импорту (94%).