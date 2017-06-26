На центральной Набережной Владивостока туристам продавали испорченные деликатесы
Изъято 60 килограммов подозрительной продукции.
Изъято 60 килограммов подозрительной продукции.
Более 60 килограммов сомнительных морепродуктов было изъято с прилавков рыбного магазина в центре во Владивостоке. Деликатесы хранились без маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инспекторами надзорного ведомства была проведена проверка одного из рыбных магазинов приморской столицы, расположенного на центральной Набережной города. Изъято более 60 кг морепродуктов: креветка
В отношении владельца продукции возбуждено дело об административном правонарушении.