Хабаровские перевозчики отказались обслуживать автобусный маршрут № 23

Администрация города объявила конкурс среди перевозчиков, но из восьми участников, подавших заявку, ни один его не не прошел по причине наличия долгов по налогам и сборам.

По словам исполнительного директора Ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков г. Хабаровска» Елены Шадуя, перевозчик, обслуживающий 23 маршрут отказался от маршрута, сославшись на то, что устал от постоянных препонов со стороны контролирующих органов.

Местные предприниматели проигнорировали последний конкурс по организации пассажирских автобусных перевозок в Хабаровске. Маршрут № 23 был отдан единственному участнику — перевозчику из Приморья — сообщили корр. ИА AmurMedia в Ассоциации пассажирских перевозок города Хабаровска.

— В результате, конкурс был объявлен повторно, — говорит Елена Шадуя. — Только на этот раз срок обслуживания маршрута был обозначен как «временный», то есть давал право работать на нем в течение 180 дней, а не пяти лет.

В прошлом году из-за изменившихся условий организации регулярных пассажирских перевозок, согласно 220-ФЗ, многие хабаровские предприниматели остались без работы. По словам Елены Шадуя, сегодня в краевом центре работает порядка 36 владельцев автобусов, тогда как еще в прошлом году их было в три раза больше.

— Естественно, что в конкурсе на временное обслуживание маршрута могли принять только те перевозчики, которые на тот момент работали и имели дополнительные автобусы, — говорит председатель правления Ассоциации пассажирских перевозок города Хабаровска Светлана Тремасова. — Тем, кто остался год назад без работы, просто не не было смысла подавать заявку на конкурс и приобретать технику ради временной работы.

По информации, имеющейся у Светланы Тремасовой, хабаровские перевозчики уже начали подавать заявки на конкурс по обслуживанию маршрута № 23 на постоянной основе. Окончание приема заявок — 3.07.2017.

Одной из причин, по которой на временное исполнение работ не откликнулись местные перевозчики, Светлана Тремасова видит неудачное размещение объявления о конкурсе — на сайте администрации города в разделе «Иная информация» в подразделе «Информация для населения». Тогда, как раньше условия извещение о конкурсе публиковалось в подразделе «Общая информация».

Что это: банальная невнимательность или сознательная попытка расчистить путь для компаний из других городов? По словам Елены Шадуя, помимо приморцев автобусными перевозками интересовались и екатеринбуржцы. Примут ли они участие в конкурсе, вероятно, мы узнаем на вскрытии конвертов, которое состоится 11 июля.