Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США

Takata в 2014 году оказалась в центре скандала на фоне сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины.
Дефекты подушек вызвали, по меньшей мере, 16 смертей, преимущественно в США. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.
Для защиты от кредиторов Takata, долги которой, по данным агентства Киодо, превысили 9 миллиардов долларов, подала заявление в Токийский окружной суд. В ходе производства по делу о банкротстве корпорация проведет реорганизацию при финансовой поддержке Key Safety Systems, которой владеет китайская корпорация Ningbo Joyson Electronic.
Подрядчик корпорации Takata, компания TK Holdings, также подала заявление о банкротстве, сообщает японское агентство Киодо.
Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. Как сообщалось ранее, в январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.