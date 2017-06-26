Аналитики: Бизнес-центры снижают цены
В казахстанских
В казахстанских
Годом ранее сокращение индекса цен на аренду офисов было зафиксировано только в одном регионе — Костанайской области.
В целом по Казахстану стоимость аренды офисов увеличилась всего на 0,6% по сравнению с
Напомним, что в течение последних 2 лет стоимость аренды офисов росла, при этом ситуация в экономике ухудшалась и многие предприятия приостанавливали активную деятельность. Число платежеспособных клиентов на рынке сократилось — владельцы офисных помещений замораживают цены для удержания все еще активных арендаторов и привлечения новых.
Резкое замедление роста стоимости аренды в этом году наблюдается по всем классам офисов.
Цена аренды офисов класса «А» в
Офисы класса «В» и «D» в текущем году подорожали для арендаторов на 0,1% — год назад прирост цены составлял 1,4% и 4%, соответственно.
Аренда офисов класса «С» в этом году обходится на 0,9% дороже, чем год назад. За
В этом году наиболее заметно подешевела аренда офисов в Кызылординской области — на 3,1% в
Сезон скидок на офисные помещения также наблюдается в Мангистауской области — цена аренды снизилась на 2,6%.
В столице офисные помещения в этом году стали стоить на 0,9% дешевле, чем в
В Алматы аренда офисов продолжает дорожать — прирост на 0,9% по сравнению с ценами за 5 месяцев 2016 года. В прошлом году за аналогичный период годовой рост цен составил 3%