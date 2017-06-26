Аналитики: Бизнес-центры снижают цены

Годом ранее сокращение индекса цен на аренду офисов было зафиксировано только в одном регионе — Костанайской области.

В целом по Казахстану стоимость аренды офисов увеличилась всего на 0,6% по сравнению с январем-маем 2016 года. Это самый низкий уровень прироста за первые 5 месяцев года в течение последних 5 лет.

Напомним, что в течение последних 2 лет стоимость аренды офисов росла, при этом ситуация в экономике ухудшалась и многие предприятия приостанавливали активную деятельность. Число платежеспособных клиентов на рынке сократилось — владельцы офисных помещений замораживают цены для удержания все еще активных арендаторов и привлечения новых.

Резкое замедление роста стоимости аренды в этом году наблюдается по всем классам офисов.

Цена аренды офисов класса «А» в январе-мае 2017 года выросла всего на 0,3% — год назад за аналогичный период стоимость поднялась на 3,3%.

Офисы класса «В» и «D» в текущем году подорожали для арендаторов на 0,1% — год назад прирост цены составлял 1,4% и 4%, соответственно.

Аренда офисов класса «С» в этом году обходится на 0,9% дороже, чем год назад. За январь-май 2016 года стоимость аренды таких помещений подорожала на 2,6% годовом выражении.

В этом году наиболее заметно подешевела аренда офисов в Кызылординской области — на 3,1% в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом году за первые 5 месяцев индекс цен в регионе поднялся на 0,5%.

Сезон скидок на офисные помещения также наблюдается в Мангистауской области — цена аренды снизилась на 2,6%.

В столице офисные помещения в этом году стали стоить на 0,9% дешевле, чем в январе-мае прошлого года. Год назад, напротив, цены выросли на 1,4%.

В Алматы аренда офисов продолжает дорожать — прирост на 0,9% по сравнению с ценами за 5 месяцев 2016 года. В прошлом году за аналогичный период годовой рост цен составил 3%