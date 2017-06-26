«Хабаровские авиалинии» практиковали поборы с пассажиров по приказу руководителя

Хабаровск, 26 июня, AmurMedia.

Незаконно установленные авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» дополнительные сборы с пассажиров в Николаевске-на-Амуре по результатам проверки отменены, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в деятельности КГУП «Хабаровские авиалинии», осуществляющего пассажирские перевозки на местных регулярных авиалиниях.

Установлено, что после согласования тарифов на перевозку в 2016 году с Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, руководитель предприятия издал приказ о введении дополнительных сервисных сборов при реализации электронных билетов в кассах авиакомпании и сбора при продаже авиабилетов с использованием автоматизированной системы бронирования, их размеры составили от 100 до 400 рублей.

Николаевский-на-Амуре транспортный прокурор направил материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю. По результатам их рассмотрения в действиях юридического лица выявлено нарушение Федерального закона «О защите конкуренции» при установлении и взимании дополнительных сборов, ему выдано предписание.

Не соответствующий федеральному законодательству приказ руководителя КГУП «Хабаровские авиалинии» отменен.