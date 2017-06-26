Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Делегация Польши: украинцы заняли неприемлемую позицию
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
06:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Хабаровские авиалинии» практиковали поборы с пассажиров по приказу руководителя

Транспортная прокуратура провела проверку данного факта.

Хабаровск, 26 июня, AmurMedia.

Незаконно установленные авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» дополнительные сборы с пассажиров в Николаевске-на-Амуре по результатам проверки отменены, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в деятельности КГУП «Хабаровские авиалинии», осуществляющего пассажирские перевозки на местных регулярных авиалиниях.

Установлено, что после согласования тарифов на перевозку в 2016 году с Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, руководитель предприятия издал приказ о введении дополнительных сервисных сборов при реализации электронных билетов в кассах авиакомпании и сбора при продаже авиабилетов с использованием автоматизированной системы бронирования, их размеры составили от 100 до 400 рублей.

Николаевский-на-Амуре транспортный прокурор направил материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю. По результатам их рассмотрения в действиях юридического лица выявлено нарушение Федерального закона «О защите конкуренции» при установлении и взимании дополнительных сборов, ему выдано предписание.

Не соответствующий федеральному законодательству приказ руководителя КГУП «Хабаровские авиалинии» отменен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Средний чек за один поход в магазин в Хабаровске стал самым высоким в России
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Росстат сообщил о подорожании минимальной корзины продуктов
Токио оснастит свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Трамп отказался от ужина в честь окончания Рамадана
Спорт
Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России Называем пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь