«Хабаровские авиалинии» практиковали поборы с пассажиров по приказу руководителя
Транспортная прокуратура провела проверку данного факта.
Транспортная прокуратура провела проверку данного факта.
Хабаровск, 26 июня, AmurMedia.
Незаконно установленные авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» дополнительные сборы с пассажиров в
Установлено, что после согласования тарифов на перевозку в 2016 году с Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, руководитель предприятия издал приказ о введении дополнительных сервисных сборов при реализации электронных билетов в кассах авиакомпании и сбора при продаже авиабилетов с использованием автоматизированной системы бронирования, их размеры составили от 100 до 400 рублей.
Не соответствующий федеральному законодательству приказ руководителя КГУП «Хабаровские авиалинии» отменен.