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10:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Реабилитацию озёр в Казани оценили в 250 млн рублей

Из бюджета Татарстана планируют потратить 250 млн рублей на экологическую реабилитацию системы озёр Казани. Соответствующий аукцион объявлен ГКУ «Главинвестстрой РТ» на 13 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выполнить работы победитель должен будет с даты заключения контракта по 31 декабря 2017 года. В задачи компании войдёт очистка и углубление системы озёр, капитальный ремонт дамб и водопроводного сооружения, а также устройство рассеивающего узла подачи воды.

Аукционная документация не содержит указаний на названия озёр и их количество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в Казани в активной фазе находится реализация проекта реабилитации системы озёр Лебяжье. Эти работы выполняет ОАО ТК «Татмелиорация». В рамках них проводится углубление и гидроизоляция дна Светлого и Большого озера. Таким способом планируется защитить водные объекты, где нарушился водный баланс, от пересыхания. С 15 июня ведётся укладка гидроизоляционного материала на Большом и вывоз грунта со дна обоих озёр. Последний вид работ планируют завершить к 1 июля.

С середины сентября озёра будут заполнять водой и за 2−3 месяца Малое Лебяжье, Светлое и Большое наполнят полностью.

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