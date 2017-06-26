Реабилитацию озёр в Казани оценили в 250 млн рублей

Выполнить работы победитель должен будет с даты заключения контракта по 31 декабря 2017 года. В задачи компании войдёт очистка и углубление системы озёр, капитальный ремонт дамб и водопроводного сооружения, а также устройство рассеивающего узла подачи воды.

Аукционная документация не содержит указаний на названия озёр и их количество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в Казани в активной фазе находится реализация проекта реабилитации системы озёр Лебяжье. Эти работы выполняет ОАО ТК «Татмелиорация». В рамках них проводится углубление и гидроизоляция дна Светлого и Большого озера. Таким способом планируется защитить водные объекты, где нарушился водный баланс, от пересыхания. С 15 июня ведётся укладка гидроизоляционного материала на Большом и вывоз грунта со дна обоих озёр. Последний вид работ планируют завершить к 1 июля.

С середины сентября озёра будут заполнять водой и за 2−3 месяца Малое Лебяжье, Светлое и Большое наполнят полностью.