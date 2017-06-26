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07:08 (мск), источник: Kapital.kz

Отельеры приходят в Казахстан вопреки ситуации на гостиничном рынке

За прошедшие три года загруженность гостиниц в Казахстане сократилась на 3%. Количество людей, приезжающих в РК в деловые поездки, тоже уменьшилось, рассказала во время III Международного гостиничного форума в Алматы президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова. При этом только в текущем году в Астане и Алматы запланировано открытие 9 отелей международных сетей.

Источник: Kapital.kz

«С учетом того, что граждане 54 стран имеют право въезжать в Казахстан, у нас уменьшился поток деловых туристов, увеличилось количество собственно туристов. Кроме того, к нам (в Алматы, — прим. авт.) стали ездить экотуристы, мы их называем “бюджетными”. Они путешествуют чуть ли не пешком, почти не пользуются услугами турфирм и очень хорошо загружают гостевые дома», — сказала Рашида Шайкенова.

При этом на рынке за минувшие три года наметилось два тренда. Первый — загруженность гостиниц, которая считается основным показателем успешной «жизнедеятельности» отеля, за это время уменьшилась. В 2014 году в целом по Казахстану гостиницы были загружены на 29%, а в 2016 году этот показатель упал до 26%. Глава КАГиР считает, что «это очень маленькая цифра». А в Алматы загруженность снизилась с 41% до 31%, зато в Астане выросла с 30% до 31%. Вторая тенденция — рост числа хостелов.

«С одной стороны, ситуация (на гостиничном рынке — ред.) кажется грустной. Загруженность гостиниц составляет всего 26%, но в то же время мы видим, что новые отели продолжают открываться в Казахстане. Этот сектор привлекателен для инвесторов, потому что если отель не удастся раскрутить, здание всегда можно продать как объект недвижимости», — добавила Рашида Шайкенова.

По данным КАГиР, в Казахстане работает 2754 гостиницы. На первом месте по их количеству находится Восточно-Казахстанская область (455 гостиниц), на втором — Алматы и Алматинская область (400), на третьем — Астана и Акмолинская область (292), на четвертом — Карагандинская область (225), замыкает «пятерку» Южно-Казахстанская область (177 гостиниц).

«Стремительно развивается рынок хостелов. Они удовлетворяют не только потребности экотуристов, которые задерживаются в Алматы на 1−2 дня, но и наших казахстанских туристов — спортсменов, школьников. Но в любом деле есть всплеск и есть падение. Возможно, скоро наши хостелы потихонечку будут уходить с рынка», — сказала Рашида Шайкенова.

По ее данным, на сегодняшний день в Алматы работает 90 хостелов на 1,3 тыс. мест, в Астане — 91 хостел на 3,9 тыс. мест.

«Гостиничный бизнес сам по себе не является высокодоходным, а туризм — это вообще низкомаржинальный бизнес. Тем не менее мы верим в его светлое будущее. Международные гостиничные сети просто так не приходят в страну, если не видят перспектив развития на ее рынке. Мы на сегодняшний день оказались интересными для них», — продолжила глава КАГиР.

С размахом в Астане открылся Ritz-Carlton, заметила она. Кроме него в этом году запланировано открытие пятизвездочного The St. Regis, пятизвездочного Hilton Astana, четырехзвездочных Wyndham Garden Astana и Sheraton Astana Hotel. И еще пять отелей, по словам Рашиды Шайкеновой, начнут работать в Алматы: пятизвездочные Double Tree by Hilton и Kempinski Grand Asia, четырехзвездочный Novotel, Mercure Almaty.

Среднегодовая загруженность сетевых отелей в Казахстане, например, Ritz-Carlton, Holiday Inn, составляет 50%, в Rahat Palace пониже — 37%, сослалась на данные STR Global директор по развитию бизнеса Carlson Rezidor Hotel Group Мария Знова.

«Мы хотим выйти на казахстанский рынок, но пока не получается. Но в силу экономической ситуации пока нет инвесторов. Прошла девальвация, многие проекты в стране заморожены. Нам бы хотелось открыть Park Inn в среднем ценовом сегменте в Астане и Radisson в Алматы. Нам интересны все крупные города Казахстана — Шымкент Актобе, Атырау», — рассказала наша собеседница.

Если сравнивать тенденции на казахстанском и российском гостиничных рынках, то они схожи, продолжила она. Обе страны, имеющие сырьевые экономики, интересны миру с точки зрения бизнес-туризма. При этом стоимость номера в отеле Holiday Inn в Алматы и Москве примерно одинаковая, продолжила Мария Знова.

«Москва в восемь раз больше Алматы. Там и конкуренция выше, так как больше качественных игроков. У нас работают пять Radisson, три Park Inn, поэтому держать высокий ценовой показатель труднее, чем в Алматы», — пояснила она.

Кстати, хотя Holiday Inn Almaty входит в международную сеть отелей, единственный среди четырехзвездочных отелей города работает в среднем ценовом сегменте, заметила Мария Знова.

По ее словам, загруженность гостиниц в Алматы и Астане в этом году должна вырасти благодаря развивающемуся отечественному нефтяному сектору.

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