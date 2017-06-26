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06:38 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского авиаперевозчика наказали за нарушение прав пассажиров

Красноярская чартерная авиакомпания «Икар» нарушала права пассажиров.

Источник: Reuters

Красноярская чартерная авиакомпания «Икар» нарушала права пассажиров. Об этом сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.

Проведенная ей проверка показала, что в марте этого года компания «Икар» задержала рейс «Екатеринбург-Нячанг». Причиной стала неисправность самолета, из-за которой вылет был отложен на 11 часов. По закону, в такой ситуации авиакомпания обязана предоставить резервный самолет для выполнения рейса. В «Икаре» не сочли нужным это сделать.

Как показали дальнейшие изыскания прокуроров, на этом красноярская авиакомпания не остановилась и допустила такое же нарушение на рейсе «Екатеринбург-Камрань», задержав его вылет на 9 часов.

По результатам проверки Красноярская транспортная прокуратура возбудило дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). А мировой суд Емельяновского района признал авиакомпанию виновной и назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в январе этого года самолет принадлежащий компании «Икар», выполняя рейс «Пермь-Красноярск-Нячанг», произвел экстренную посадку в аэропорту «Емельяново». Причиной стала — неисправность туалетов.

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