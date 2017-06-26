Красноярского авиаперевозчика наказали за нарушение прав пассажиров
Красноярская чартерная авиакомпания «Икар» нарушала права пассажиров.
Красноярская чартерная авиакомпания «Икар» нарушала права пассажиров.
Красноярская чартерная авиакомпания «Икар» нарушала права пассажиров. Об этом сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.
Проведенная ей проверка показала, что в марте этого года компания «Икар» задержала рейс «Екатеринбург-Нячанг». Причиной стала неисправность самолета,
Как показали дальнейшие изыскания прокуроров, на этом красноярская авиакомпания не остановилась и допустила такое же нарушение на рейсе «Екатеринбург-Камрань», задержав его вылет на 9 часов.
По результатам проверки Красноярская транспортная прокуратура возбудило дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). А мировой суд Емельяновского района признал авиакомпанию виновной и назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, в январе этого года самолет принадлежащий компании «Икар», выполняя рейс «Пермь-Красноярск-Нячанг», произвел экстренную посадку в аэропорту «Емельяново». Причиной стала — неисправность туалетов.