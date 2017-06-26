Порядка 1,5 млн туристов посетят летом Иркутскую область
Въездной туризм сохранит показатели прошлых лет.
Въездной туризм сохранит показатели прошлых лет.
Примерно 1,5 млн человек посетят Иркутскую область летом текущего года. По прогнозным данным, въездной туризм сохранит показатели 2014−2016 годов, заявила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Основная часть иностранных туристов посещает наш регион в летний сезон. Наиболее часто туристы из КНР посещают Иркутск, поселок Листвянка и остров Ольхон, — сказала Екатерина Сливина.
По ее словам, жителям Иркутской области повезло жить на берегу Байкала — самого глубокого пресноводного озера в мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Побывать здесь и увидеть знаменитую байкальскую нерпу, а также отведать вкуснейшего байкальского омуля — мечта многих туристов.