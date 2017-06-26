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06:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Порядка 1,5 млн туристов посетят летом Иркутскую область

Въездной туризм сохранит показатели прошлых лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Примерно 1,5 млн человек посетят Иркутскую область летом текущего года. По прогнозным данным, въездной туризм сохранит показатели 2014−2016 годов, заявила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Основная часть иностранных туристов посещает наш регион в летний сезон. Наиболее часто туристы из КНР посещают Иркутск, поселок Листвянка и остров Ольхон, — сказала Екатерина Сливина.

По ее словам, жителям Иркутской области повезло жить на берегу Байкала — самого глубокого пресноводного озера в мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Побывать здесь и увидеть знаменитую байкальскую нерпу, а также отведать вкуснейшего байкальского омуля — мечта многих туристов.

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