Порядка 1,5 млн туристов посетят летом Иркутскую область

Примерно 1,5 млн человек посетят Иркутскую область летом текущего года. По прогнозным данным, въездной туризм сохранит показатели 2014−2016 годов, заявила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Основная часть иностранных туристов посещает наш регион в летний сезон. Наиболее часто туристы из КНР посещают Иркутск, поселок Листвянка и остров Ольхон, — сказала Екатерина Сливина.

По ее словам, жителям Иркутской области повезло жить на берегу Байкала — самого глубокого пресноводного озера в мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Побывать здесь и увидеть знаменитую байкальскую нерпу, а также отведать вкуснейшего байкальского омуля — мечта многих туристов.