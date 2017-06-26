Дорожники открыли участок трассы на въезде в Новосибирск, об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Накануне днем открылось движение по новому четырехполосному участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Для автомобилистов стала доступна новая скоростная и безопасная дорога высшей технической категории на въезде в столицу региона, а также в направлении аэропорта «Толмачево».

«На всём протяжении нового шестикилометрового участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без необходимости капремонта», — рассказали в пресс-службе организации.

Для безопасного движения на построенной дороге организована транспортная развязка с надземным путепроводом, а также установлено специальное барьерное ограждение для разделения встречных автомобильных потоков. Учитывая специфику прилегающих к трассе сельскохозяйственных районов, также дорожниками был обустроен скотопрогон и путепровод для пропуска сельхозтехники.