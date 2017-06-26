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08:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дорожники открыли участок трассы на въезде в Новосибирск

На участке трассы используется специальное покрытие из цементобетона, срок службы оценивается в 50 лет, рассказали в Росавтодоре.

Дорожники открыли участок трассы на въезде в Новосибирск, об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Накануне днем открылось движение по новому четырехполосному участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Для автомобилистов стала доступна новая скоростная и безопасная дорога высшей технической категории на въезде в столицу региона, а также в направлении аэропорта «Толмачево».

«На всём протяжении нового шестикилометрового участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без необходимости капремонта», — рассказали в пресс-службе организации.

Для безопасного движения на построенной дороге организована транспортная развязка с надземным путепроводом, а также установлено специальное барьерное ограждение для разделения встречных автомобильных потоков. Учитывая специфику прилегающих к трассе сельскохозяйственных районов, также дорожниками был обустроен скотопрогон и путепровод для пропуска сельхозтехники.

На открытии объекта строители рассказали, что его досрочному запуску в эксплуатацию способствовало внедрение на производстве передовых IT-разработок.

Новосибирские дорожники презентовали главе Росавтодора собственную автоматизированную систему управления дорожными работами.

Система позволяет проводить автоматический учёт производительности техники и использования строительных материалов, а также в беспилотном режиме управлять плитой асфальтоукладчика для исключения человеческого фактора и возможных дефектов. Вся информация с производственных участков поступает в централизованный банк данных, где инженеры контролируют рабочие процессы и могут оперативно получать информацию о возможных рисках на каждом из этапов выполнения работ.

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