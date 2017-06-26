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13:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Губернатор: Для реализации «Комфортной среды» нужны идеи жителей Дона

Каждый двор в Ростовской области, имеющий от тысячи жителей, может получить миллионы рублей на благоустройство. Об этом в Таганроге на встрече с депутатами говорил донской губернатор.

Регион находится в преддверии большой программы «Комфортная городская среда». В соответствии с ней по принципу софинансирования государство готово давать деньги на самые интересные проекты. Чтобы программу продлили до 2022 года, нужны конкретные идеи жителей.

«2017 год для реализации этой программы — подход к старту. Не сам старт, поскольку в городах мы увидели массу проблем. Но если мы будем только констатировать факт и говорить о трудностях, мы никогда первого шага не сделаем. А первый шаг состоит в том, чтобы вовлечь в программу подавляющее большинство населения», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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