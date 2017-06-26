Ремонт Западного подъезда к Ростову завершат досрочно

Специалисты снимут верхний слой дорожного покрытия, проведут укладку нового асфальтобетона, а также полностью обустроят проезжую часть.

Отметим, что объект планировали ремонтировать в течение двух сезонов — две полосы прямого направления выполнить в 2017 году и две полосы обратного — в 2018 году. Однако подрядчик обещает закончить весь объем работ в текущем году.

Добавим, завершен ремонт участка в прямом направлении, дорожники перенаправили движение по отремонтированным полосам и приступили к работам на оставшихся двух полосах. Ремонт начался 2 июня и, если позволят погодные условия, завершится на будущей неделе.