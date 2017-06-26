60 автобусов не выйдут на дороги Приморья

За время проведения рейдов сотрудниками полиции пресечено около 500 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта.

Как отметили специалисты МВД, 57% нарушителей — водители такси. Среди наиболее распространенных нарушений ПДД — превышение допустимой скорости движения, отказ в движении пешеходам, нарушение правил перевозки пассажиров. Все водители привлечены к административной ответственности.

По результатам осмотров транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, выявлены технические неисправности и запрещена эксплуатация 60 неисправных автобусов.

На устранение недостатков, выявленных в ходе проверок технического состояния транспортных средств, выдано 20 предписаний. За нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечены 13 должностных и 1 юридическое лицо.

Ирина Петрова.