60 автобусов не выйдут на дороги Приморья
Сотрудниками ГАИ Приморского края в рамках
Сотрудниками ГАИ Приморского края в рамках
За время проведения рейдов сотрудниками полиции пресечено около 500 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта.
Как отметили специалисты МВД, 57% нарушителей — водители такси. Среди наиболее распространенных нарушений ПДД — превышение допустимой скорости движения, отказ в движении пешеходам, нарушение правил перевозки пассажиров. Все водители привлечены к административной ответственности.
По результатам осмотров транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, выявлены технические неисправности и запрещена эксплуатация 60 неисправных автобусов.
На устранение недостатков, выявленных в ходе проверок технического состояния транспортных средств, выдано 20 предписаний. За нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечены 13 должностных и 1 юридическое лицо.
Ирина Петрова.