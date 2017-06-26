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08:37 (мск), источник: VN.ru

Глава «Росавтодора» подтвердил федеральную поддержку строительства четвертого моста

Новосибирская область получит деньги на строительство четвертого моста. Об этом сообщил глава «Росавтодора» Роман Старовойт во время рабочей поездки по дорогам Сибирского федерального округа. На встрече с журналистами 25 июня он пояснил, что вопрос о реализации проекта решен, осталось лишь уточнить финансовую модель и распределение средств по годам.

Напомним, что 30 мая 2017 года комиссия по транспорту правительства РФ во главе с Аркадием Дворковичем приняла решение об одобрении проекта строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

— Мы получили право начинать строительство, — пояснил журналистам шестого июня на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Глава региона пояснил, что средства бюджетного гранта начнут поступать после того, как правительство Новосибирской области подпишет соглашение с «Росавтодором», являющимся главным распорядителем бюджетных средств.

Вчера, 25 июня, глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в СФО подтвердил информацию о финансировании проекта региональным СМИ:

— Проект надо реализовывать, единственное, осталось уточнить финансовую модель, разбивку финансирования по годам, — цитирует Романа Старовойта журналист агентства «Интерфакс». — Вопрос, будет реализован проект, или не будет, — уже не стоит.

Отметим, что, получив федеральный бюджетный грант, проект строительства моста должен будет пройти федеральную ценовую экспертизу. Затем будет объявлен конкурс для концессионеров. К концу сентября этого года будут известны результаты. Задача областного правительства — подготовить площадку для строительства моста.

Доли финансирования строительства Центрального моста через Обь в Новосибирске распределятся следующим образом: 75% — капитальный грант из федерального бюджета, 9,6% финансируется из бюджета Новосибирской области, еще 10% — средства концессионера.

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Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске будет строиться по принципам частно-государственного партнерства. Проезд по мосту планируется сделать платным. Шестиполосный мост через Обь должен снизить уровень автомобильных пробок в часы пик в Новосибирске. Мост соединит Южную площадь и скоростную Ипподромскую магистраль на правом берегу с площадью Труда на левом. Будет построен комплекс транспортных развязок на обоих берегах Оби и тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

В целом отрасль дорожного строительства в Новосибирской области не остается без внимания Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

В 2017 году объем поддержки дорожного хозяйства Новосибирской области из госбюджета страны увеличен на два миллиарда рублей по сравнению с прошлым дорожным сезоном.

— Всего на развитие и ремонт федеральных дорог в регионе, а также на субсидирование областных проектов направлено 8,5 миллиардов рублей, — заявил 25 июня глава Росавтодора Роман Старовойт. Кроме того, свыше 1,3 миллиарда рублей направлены «Росавтодором» в региональный дорожный фонд на строительство 28 километров новых сельских дорог, а также на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации.

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