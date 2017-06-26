Глава «Росавтодора» подтвердил федеральную поддержку строительства четвертого моста

Напомним, что 30 мая 2017 года комиссия по транспорту правительства РФ во главе с Аркадием Дворковичем приняла решение об одобрении проекта строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.
— Мы получили право начинать строительство, — пояснил журналистам шестого июня на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Глава региона пояснил, что средства бюджетного гранта начнут поступать после того, как правительство Новосибирской области подпишет соглашение с «Росавтодором», являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
Вчера, 25 июня, глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в СФО подтвердил информацию о финансировании проекта региональным СМИ:
— Проект надо реализовывать, единственное, осталось уточнить финансовую модель, разбивку финансирования по годам, — цитирует Романа Старовойта журналист агентства «Интерфакс». — Вопрос, будет реализован проект, или не будет, — уже не стоит.
Отметим, что, получив федеральный бюджетный грант, проект строительства моста должен будет пройти федеральную ценовую экспертизу. Затем будет объявлен конкурс для концессионеров. К концу сентября этого года будут известны результаты. Задача областного правительства — подготовить площадку для строительства моста.
Доли финансирования строительства Центрального моста через Обь в Новосибирске распределятся следующим образом: 75% — капитальный грант из федерального бюджета, 9,6% финансируется из бюджета Новосибирской области, еще 10% — средства концессионера.
Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске будет строиться по принципам частно-государственного партнерства. Проезд по мосту планируется сделать платным. Шестиполосный мост через Обь должен снизить уровень автомобильных пробок в часы пик в Новосибирске. Мост соединит Южную площадь и скоростную Ипподромскую магистраль на правом берегу с площадью Труда на левом. Будет построен комплекс транспортных развязок на обоих берегах Оби и тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».
В целом отрасль дорожного строительства в Новосибирской области не остается без внимания Федерального дорожного агентства «Росавтодор».
В 2017 году объем поддержки дорожного хозяйства Новосибирской области из госбюджета страны увеличен на два миллиарда рублей по сравнению с прошлым дорожным сезоном.
— Всего на развитие и ремонт федеральных дорог в регионе, а также на субсидирование областных проектов направлено 8,5 миллиардов рублей, — заявил 25 июня глава Росавтодора Роман Старовойт. Кроме того, свыше 1,3 миллиарда рублей направлены «Росавтодором» в региональный дорожный фонд на строительство 28 километров новых сельских дорог, а также на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации.