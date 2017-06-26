Глава «Росавтодора» подтвердил федеральную поддержку строительства четвертого моста

Напомним, что 30 мая 2017 года комиссия по транспорту правительства РФ во главе с Аркадием Дворковичем приняла решение об одобрении проекта строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. — Мы получили право начинать строительство, — пояснил журналистам шестого июня на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Глава региона пояснил, что средства бюджетного гранта начнут поступать после того, как правительство Новосибирской области подпишет соглашение с «Росавтодором», являющимся главным распорядителем бюджетных средств. Вчера, 25 июня, глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в СФО подтвердил информацию о финансировании проекта региональным СМИ:

— Проект надо реализовывать, единственное, осталось уточнить финансовую модель, разбивку финансирования по годам, — цитирует Романа Старовойта журналист агентства «Интерфакс». — Вопрос, будет реализован проект, или не будет, — уже не стоит.

Отметим, что, получив федеральный бюджетный грант, проект строительства моста должен будет пройти федеральную ценовую экспертизу. Затем будет объявлен конкурс для концессионеров. К концу сентября этого года будут известны результаты. Задача областного правительства — подготовить площадку для строительства моста. Доли финансирования строительства Центрального моста через Обь в Новосибирске распределятся следующим образом: 75% — капитальный грант из федерального бюджета, 9,6% финансируется из бюджета Новосибирской области, еще 10% — средства концессионера.

Читайте также Власти направят 200 млн руб. на подготовку строительства моста через Обь в Новосибирске