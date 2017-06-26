Владельцы торговых павильонов готовятся к переезду на новые места
Предприниматели, чьи торговые павильоны попали в зону ремонта, готовятся к переезду. В Октябрьском районе сменить адрес должны 45 временных сооружений, расположенных вдоль
Предприниматели, чьи торговые павильоны попали в зону ремонта, готовятся к переезду. В Октябрьском районе сменить адрес должны 45 временных сооружений, расположенных вдоль
Напомним, предприниматели, которые вели законную деятельность, имеют право на компенсационные места. Им нужно определиться с новым местом размещения павильона — выбрать его из перечня предложенных или найти самостоятельно и подать необходимые документы в департамент
152 предпринимателя уже обратились за компенсационными местами. Еще более ста готовят документы. Отметим, что компенсационные места определены в каждом районе города. К примеру, в Октябрьском районе сформированы несколько ключевых точек, на которых разместятся ряды павильонов. Это улицы Норильская, Окаемная (мкрн. Славянский), Лесопарковая и Первая Хабаровская.
23 торговых павильона на остановке БСМП размещены как раз вдоль
Параллельно администрации районов обращаются в суд с исками о прекращении деятельности и о демонтаже незаконных временных павильонов. На данный момент на территории только Октябрьского района есть уже 13 действующих решений судов, 3 из них уже вступили в законную силу в пользу администрации.
«На компенсационном месте по ул. Хабаровская располагается 28 незаконных временных сооружений. Собственников данных гаражей уведомляли о сносе больше шести месяцев, только сейчас, наблюдая неизбежность процесса демонтажа, хозяева стали разбирать и вывозить свое имущество. Остальные в течение 10 дней будут демонтированы и вывезены на полигон. Мы подготовим эту площадку для размещения павильонов, которым предстоит перееезд: вывезем мусор, расчистим территорию и посодействуем в подключении электричества», — рассказал и.о. руководителя администрации Октябрьского района Дмитрий Гурьев.