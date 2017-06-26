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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: на Садовом кольце сократилось число магазинов и ресторанов

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что к концу первого полугодия этого года вакантность торговых площадей на Садовом кольце достигнет рекордного значения — 20,3% (27 тыс. из 129 тыс. кв. м). Об этом сообщает РБК.

Источник: РИА "Новости"

По данным Knight Frank, доля пустых площадей росла на Садовом кольце последние несколько лет.

Однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза.

В 2014 году, до начала ремонтных работ, на Садовом кольце пустовало 7% площадей, к 2015 году их доля выросла до 10%, а через год — до 14,3%. Среди тех, кто закрыл в последнее время свои точки на Садовом кольце: «Бахетле», Good Enough, Beverly Hills Diner, «Абитарэ Интерьер», «Азбука вкуса», Московский ювелирный завод, «Ближние Горки», «ЛинЛайн», «Дом книги».

Напомним, программа «Моя улица» рассчитана до 2018 года, на нее планируется потратить в общей сложности 126 млрд руб. Всего с 2015 года было благоустроено 100 улиц. В 2017 году работы будут вестись на 80 улицах. Власти пока не раскрывают сумму затрат.

Комментарии
1
Александр Гуриков
да кому нужен этот центр. Жизнь смещается в зону от ТТК до МКАД, и это естественный процесс развития крупного мегаполиса.
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