РБК: на Садовом кольце сократилось число магазинов и ресторанов

Однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза.

Однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза.

В 2014 году, до начала ремонтных работ, на Садовом кольце пустовало 7% площадей, к 2015 году их доля выросла до 10%, а через год — до 14,3%. Среди тех, кто закрыл в последнее время свои точки на Садовом кольце: «Бахетле», Good Enough, Beverly Hills Diner, «Абитарэ Интерьер», «Азбука вкуса», Московский ювелирный завод, «Ближние Горки», «ЛинЛайн», «Дом книги».

Напомним, программа «Моя улица» рассчитана до 2018 года, на нее планируется потратить в общей сложности 126 млрд руб. Всего с 2015 года было благоустроено 100 улиц. В 2017 году работы будут вестись на 80 улицах. Власти пока не раскрывают сумму затрат.